Come gioca Bigica? Principi di gioco, moduli e migliori marcatori delle sue squadre | FOCUS

Come giocherà il Sassuolo di Emiliano Bigica? Il nuovo allenatore subentrato ad Alessio Dionisi da pochi giorni, nel suo trascorso in panchina si è sempre caratterizzato per per un modulo che prevde la linea a quattro difensiva che gioca abbastanza alta. Chiaramente bisognerà capire se l'ex centrocampista di Bari, Fiorentina e Napoli vorrà mantenere questo principio di gioco oppure no.

Come gioca il Sassuolo di Emiliano Bigica

Negli ormai quattro anni di Sassuolo, Bigica ha adottato il 4-3-3, il 4-3-2-1 ed anche il 4-2-3-1. Proprio quest'ultimo modulo è stato tra quelli più utilizzati di recente proprio per emulare gli stessi concetti della prima squadra quando in panchina c'era Alessio Dionisi. Andando a guardare i marcatori di questo Sassuolo nel corso delle precedenti stagioni, troviamo prevalentemente prolifici punte centrali ed ali. C'è poi anche il boom di Ryan Flamingo che da difensore mise a segno la bellezza di 14 reti in Primavera 1. Alla Fiorentina ha avuto Vlahovic, Munteanu e Gor tutti andati in doppia cifra. Con la Viola vinse anche una Coppa Italia di categoria.

Prima delle esperienze nei settori giovanili, Bigica ha allenato in Eccellenza a Verbania dove vinse il campionato giocando anche con un 4-4-2, modulo che peraltro ha replicato in parte quando era alla guida della Nazionale Under 17. C'è poi anche l'esperienza al Bellinvago dove invece perse un campionato davvero in extremis. In tutte queste panchine, Bigica si è sempre dimostrato un allenatore che sfrutta molto i calci piazzati.