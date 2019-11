E' finita la gara tra Fiorentina e Lecce, match valevole per il 14° turno di Serie A. Primo tempo con tanti errori, ma nella seconda frazione arriva il vantaggio della squadra salentina al 51' con La Mantia. La Fiorentina ci prova in tutti i modi a recuperare la partita ma a vincere è il Lecce per 1-0.