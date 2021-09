Collezione EA7 per SSC Napoli: su Amazon prodotti non ancora disponibili, il Web Store crasha [FOTO]

È disponibile per la vendita la collezione EA7 per SSC Napoli, acquistabile ora sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store e negli Official Store del Centro Commerciale Campania e della Stazione Centrale.

Al momento sull’Amazon Brand Store i prodotti non appaiono disponibili, mentre il Web Store SSC Napoli crasha di continuo per evidente sovraccarico di ingressi sulla pagina.

Di seguito la nota della SSC Napoli: