CNBA - Insulti razzisti, ora basta! Si prendano dei severi provvedimenti contro le Società: a che serve inginocchiarsi prima delle partite?

Napoli Calcio - Come Club Napoli Bergamo Azzurra vogliamo ancora una volta portare all'attenzione delle Istituzioni governative e sportive e far risaltare questa frangia di gente razzista che si spaccia per tifosi e che puntualmente fanno cori su tutti gli stadi d'italia quando gioca il Napoli e a Firenze proprio ieri si è perpetrata ancora questa vergogna con i cori razzisti contro Koulibaly, Anguissà e Osimhein. Dobbiamo schierarci e denunciare alla FIGC e agli organi competenti che si prendano dei severi provvedimenti contro le Società sportive dove avvengono questi scempi, e non limitarsi solo a dei commenti nei salotti televisivi o sui Media su questi fatti. A che serve inginocchiarsi prima delle partite ...a che serve scrivere sulle magliette in Europa RECSPET... se poi succedono ancora queste cose?

Bisogna chiudere gli stadi dove succedono queste cose e individuare e prendere provvedimenti contro queste persone. Non si può più continuare a dire che sono solo sfottò di parte, queste cose continuano sempre di più, non si può sempre passarci sopra e fare finta di niente. Poi ci chiedete come mai noi napoletani ci sentiamo sempre di più meno italiani.