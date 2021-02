CN24 - Sarri di nuovo sulla panchina del Napoli? La Juve lo libererebbe senza problemi: tra penali e stipendi risparmierebbe una grossa somma

Napoli - Sarri verso il ritorno a Napoli? Secondo quanto risulta alla redazione di CalcioNapoli24, la Juve qualora non volesse pagare Sarri la prossima stagione, dovrà pagare una penale da due milioni allo stesso allenatore. Resta da capire se questa clausola preveda un limite per esercitare questa penale. Fonti vicino al mister dicono che il problema non è questo: la Juve libererebbe senza problemi Sarri perchè risparmierebbe terzo anno di stipendio e penale da versare nelle tasche sul mister qualora non volesse fare terzo anno. Niente a che vedere con quello che ci fu tra Chelsea e Napoli con lo stesso Sarri.