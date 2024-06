CN24 - Ipotesi Primavera per Santoro, l'attuale team manager scettico: lo scenario

L’arrivo di Lele Oriali nello staff di Antonio Conte, come possibile team manager, nella gestione dei rapporti tra il gruppo squadra e la società, ha fatto sì che ci si ponesse una domanda sul futuro dell’attuale team manager, Giuseppe Santoro.

Le ultime su Giuseppe Santoro

Negli scorsi giorni è circolata la voce relativa ad un’ipotesi passaggio al settore giovanile per Giuseppe Santoro, come responsabile della Primavera, con Gianluca Grava che tornerebbe nel suo ruolo di Responsabile del settore giovanile ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, al momento alcuna comunicazione sembrerebbe essere arrivata all’attuale team manager che, comunque, preferirebbe restare nell’attuale ruolo, con Oriali che occuperebbe un’altra casella dello scacchiere dirigenziale. La sua presenza, oggi, a Castel Volturno, visto l'arrivo di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte potrebbe essere servita per chiarire la sua posizione e gettare le basi per un futuro.



RIPRODUZIONE RISERVATA