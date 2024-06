CN24 - Sopralluogo Conte a Castel Volturno: il possibile "piano" del tecnico tra Napoli e Dimaro

Napoli - Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e occhio a quello che può accadere già nelle prossime ore. Secondo la nostra redazione di CalcioNapoli24, durante la trasmissione CN24 Live su CN24 Tv sono arrivati aggiornamenti sul possibile arrivo di Antonio Conte a Napoli già nella giornata di domani per fare poi un sopralluogo a Castel Volturno al Centro Sportivo, per poi ripartire per Torino ed organizzare il "trasoloco" logistico all'ombra del Vesuvio.

Contestualmente si pensa già anche al ritiro in Trentino: settimana prossima, massimo quella dopo, lo staff sarà a Dimaro per un altro sopralluogo.