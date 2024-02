Classifiche a confronto, Napoli record negativo: a -27 rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto dopo l'ultimo fine settimana e in attesa di Juventus-Udinese, che si giocherà questa sera. In negativo, incredibile il confronto del Napoli: sconfitta a San Siro, è ora a -27 rispetto allo scorso anno. Questa la classifica di Serie A:

Walter Mazzarri

Classifica a confronto Serie A

*Inter 60 (23 partite) (+13 rispetto alla Serie A 2022/23)

*Juventus 53 (23) (+6)

Milan 52 (24) (+5)

*Atalanta 42 (23) (+1)

*Bologna 39 (23) (+7)

Roma 38 (24) (-6)

*Fiorentina 37 (23) (+12)

*Lazio 37 (23) (-5)

*Napoli 35 (23) (-27)

*Torino 33 (23) (+2)

Monza 30 (24) (+1)

Genoa 29 (24) (in Serie B)

Lecce 24 (24) (-3)

*Frosinone 23 (24) (in Serie B)

Empoli 21 (24) (-7)

*Sassuolo 20 (23) (-4)

*Udinese 19 (23) (-11)

Hellas Verona 19 (24) (+2)

Cagliari 18 (24) (in Serie B)

Salernitana 13 (24) (-11)

*=Confronto con le prime 23 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione