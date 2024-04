Clamoroso: scontri tra ultras nel post-partita di Monza-Napoli!

Monza-Napoli, clamoroso retroscena: violenti scontri tra ultras nel post-partita! La notizia inizialmente non era circolata, ma da Monza emergono adesso i dettagli di quanto accaduto ieri sera nel post-partita del match di Serie A vinto in rimonta dal Napoli.

Scontri Monza Napoli

Ultime notizie. Tutto sarebbe accaduto lungo via Sicilia, a Monza, subito dopo la partita, quando un pulmino di ultras napoletani transitato in autonomia all'incrocio con via Modigliani avrebbe iniziato a creare caos e scompiglio, con tifosi che sarebbero scesi dal mezzo per cercare lo scontro con la tifoseria avversaria.

Si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e ci sono stati anche feriti tra i poliziotti, che hanno evitato così che le due tifoserie entrassero in contatto diretto.