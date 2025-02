Clamoroso: Rugani condannato a 6 mesi di carcere da un giudice di Torino. Il motivo

Clamoroso: Daniele Rugani condannato per guida in stato di ebrezza. L’ex Juventus, oggi all’Ajax, è stato era stato sottoposto a un alcoltest a Torino nel 2023 e un giudice lo ha condannato adesso alla pena di 6 mesi di arresto. Revocata inoltre la patente e confiscata la Maserati che guidava.

Rugani condannato a 6 mesi di carcere per guida in stato di ebrezza

Il controllo relativo all’alcol nacque dopo un incidente autonomo, per fortuna senza conseguenze per nessuno, nel capoluogo piemontese. Il tasso alcolico ha registrato 1,56 grammi di alcol per litro di sangue a fronte del limite per legge di 0,5 g/l. La difesa dell’atleta ha annunciato il ricorso.