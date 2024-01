Clamoroso Osimhen: insulti e minacce contro di lui nello spogliatoio della Nigeria! Ecco il motivo

È iniziata la Coppa d'Africa 2024 e ieri la Nigeria di Victor Osimhen ha pareggiato 1-1 contro la Guinea Equatoriale: l'attaccante del Napoli ha segnato il gol del pareggio ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Il pareggio all'esordio in Coppa d'Africa, però, non è piaciuto ai vertici della federazione nigeriana che si aspettavano una vittoria netta contro un avversario certamente inferiore.

Nigeria contro Osimhen

Secondo quanto riportano i media nigeriani, negli spogliatoi a fine partita sarebbe scoppiata una lite furibonda: il presidente della federazione nigeriana Ibrahim Musa Gusau si sarebbe fiondato nello spogliatoio della Nigeria per insultare e minacciare i calciatori nigeriani, il tutto alla presenza di alti funzionari del governo. Si parla addirittura di "frasi impronunciabili" contro i calciatori, accusati di non impegnarsi abbastanza in Nazionale e minacciati di essere esclusi dalla squadra!

E non finisce qui: sempre secondo quanto riferiscono i media nigeriani, al centro delle accuse ci sarebbe stato proprio Victor Osimhen, accusato di aver fallito ben quattro grandi occasioni da gol per passare in vantaggio. A sua difesa si è schierato il CT Peseiro, parlando di sfortuna e rivendicando la buona prestazione dei suoi calciatori. Tuttavia, le parole di Peseiro "Non vado io in campo a segnare" risuonano anch'esse una chiara polemica nei confronti di Osimhen.