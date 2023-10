Clamoroso Osimhen, dalla Nigeria: "Ha fatto arrestare la sorella e il cognato!", spunta il motivo | VIDEO

Non c'è pace per Victor Osimhen, ogni qualvolta arriva una pausa per le nazionali. Dopo l'infortunio di Osimhen, spunta una clamorosa denuncia che arriva da Osita Okolo, membro dell'entourage che ha rappresentato Victor Osimhen nella trattativa tra Lille e Napoli.

Ma non solo perché Osita Okolo è il marito della sorella di Victor Osimhen: è quindi il cognato dell'attaccante del Napoli. E stando a quanto apprende NPFL Updates, l'attaccante nigeriano del Napoli avrebbe fatto arrestare sua sorella e suo cognato, Osita Okolo, dal Dipartimento di Stato Servizio (DSS).

Un video pubblicato nelle scorse ore su Twitter proprio da Osita Okolo testimonia il momento in cui gli agenti di sicurezza stavano trascinando via una donna, la moglie di Osita Okolo nonché sorella di Victor Osimhen, e dei suoi figli, arrestati e portati in un veicolo davanti a un edificio. Tempo fa, la sorella fece un video in lacrime chiedendo a Victor di risolvere la questione esistente. Su cui torneremo tra poco, spiegandovela nel dettaglio.

Secondo il cognato di Osimhem, Osita Okolo, gli agenti del Dipartimento dei Servizi di Stato avrebbero rapito la moglie per una destinazione sconosciuta per una vicenda ancora in tribunale, questo il tweet con video (in allegato al termine dell'articolo):

"Il Dipartimento dei Servizi di Stato è diventato un ladro. Victor Osimhen invia DSS per rapire con la forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora in tribunale tra me e lui".

@OfficialDSSNG has gone rogue. Victor Osimhen sends dsssng to forcefully abduct his sister (my wife) over a matter that is still in court bw myself and him. @MobilePunch @AishaYesufu @ruffydfire @DavidHundeyin @nff @sscnapoli @PoliceNG @TheNationNews @lindaikeji @GaryLineker pic.twitter.com/ZOBa9ZfXUx

E stando alle informazioni di NPFL Updates, l'attaccante nigeriano del Napoli avrebbe fatto arrestare sua sorella e suo cognato, Osita Okolo, dal Dipartimento di Stato Servizio (DSS).

Ma adesso spieghiamo qual è la diatriba. Come vi avevamo raccontato, Osita Okolo ha denunciato Osimhen: pretende da lui migliaia di dollari che gli erano stati promessi al momento del suo passaggio a Napoli. La raccontò a CalcioNapoli24Kayode Adenji, avvocato di Osita Okolo, membro dell'entourage che ha rappresentato Victor Osimhen nella trattativa tra Lille e Napoli:

"Il mio assistito chiede che gli venga riconosciuta la cifra pattuita con l'agente William D'Avila per il trasferimento di Osimhen al Napoli, c'era un accordo. Inoltre Okolo deve ricevere soldi anche da Osimhen al quale ha versato una somma di 400mila dollari e poi di 70mila euro per motivi privati. Tale somma non è stata più restituita a Osita. Da qui è partita l'azione legale verso D'Avila e Osimhen. In questo momento il mio cliente vuole vedersi riconosciuto un patto che aveva con Osimhen per la restituzione del denaro. Al momento della transazione dal Lille al Napoli c'era un accordo che prevedeva una somma in favore di Osita Okolo. Tale pattuizione non è stata rispettata.

Non vorremmo arrivare ad uno scontro frontale con Victor, ci interessa resti concentrato sulle sue cose e sul Napoli. E' normale che, se non dovesse arrivare al pagamento di questo accordo preesistente tra le parti, agiremo per vie legali. Il ruolo di Osita era quello di collaboratore e assistente legale di Osimhen che gli chiese di aiutarlo. Con l'ingresso di D'Avila fu promessa una percentuale a Okolo".