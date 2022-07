La sorella di Osimhen scoppia a piangere: "Victor, paga il tuo debito con mio marito!" | VIDEO

La sorella di Osimhen, in lacrime, chiede a Victor di pagare suo marito Osita Okolo i soldi mai pagati della commissione del suo trasferimento dal Lille al Napoli, come riporta owngoalnigeria.com.

Kayode Adenji, avvocato di Osita Okolo, membro dell'entourage che ha rappresentato Victor Osimhen nella trattativa tra Lille e Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Come vi avevamo raccontato, Osita Okolo ha denunciato Osimhen: pretende da lui migliaia di dollari che gli erano stati promessi al momento del suo passaggio a Napoli.

Abbiamo dunque parlato con Adenji, l'avvocato di Osita Okolo, che ci ha spiegato la situazione nei dettagli:

"Il mio assistito chiede che gli venga riconosciuta la cifra pattuita con l'agente William D'Avila per il trasferimento di Osimhen al Napoli, c'era un accordo. Inoltre Okolo deve ricevere soldi anche da Osimhen al quale ha versato una somma di 400mila dollari e poi di 70mila euro per motivi privati. Tale somma non è stata più restituita a Osita. Da qui è partita l'azione legale verso D'Avila e Osimhen.

In questo momento il mio cliente vuole vedersi riconosciuto un patto che aveva con Osimhen per la restituzione del denaro. Al momento della transazione dal Lille al Napoli c'era un accordo che prevedeva una somma in favore di Osita Okolo. Tale pattuizione non è stata rispettata.

Non vorremmo arrivare ad uno scontro frontale con Victor, ci interessa resti concentrato sulle sue cose e sul Napoli. E' normale che, se non dovesse arrivare al pagamento di questo accordo preesistente tra le parti, agiremo per vie legali.

Una risoluzione bonaria? Me lo auguro, magari un incontro tra Victor e Osita ma al momento non ci sono le basi per tutto ciò.

Ci auguriamo che la vicenda si possa chiudere velocemente e senza strascichi. Molto dipenderà dalla posizione di Osimhen. Il ruolo di Osita era quello di collaboratore e assistente legale di Osimhen che gli chiese di aiutarlo. Con l'ingresso di D'Avila fu promessa una percentuale a Okolo"