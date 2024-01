Clamoroso Osimhen, attacca l'agente di Kvaratskhelia: "Pezzo di sporcizia, non mi nominare!"

Clamoroso: Victor Osimhen attacca Mamuka Jugeli, l'agente di Kvicha Kvaratskhelia! Ieri pomeriggio erano circolate le dichiarazioni rilasciate dal procuratore georgiano alla tv locale, in cui - parlando di Osimhen - assicurava di sapere già dove avrebbe giocato il prossimo anno e che per il nigeriano fosse già segnato il destino dell'Arabia Saudita.

Osimhen attacca l'agente di Kvaratskhelia

Oggi Osimhen risponde alle parole di Jugeli e lo fa con un messaggio su Instagram dai toni tutt'altro che pacati. Osimhen sembra su tutte le furie: "Caro Mamuka Jugei, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA".

Questo il messaggio di Osimhen in lingua originale: "Dear Mamuka Jugeli, you are a piece of filth and a disgrace. I'm embarrassed at your sense of reasoning. Dumbfuck! Keep my name out of yout mouth!!!".

Messaggio di Osimhen

Queste invece le dichiarazioni di Mamuka Jugeli che hanno fatto arrabbiare Osimhen:

“Victor Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo”