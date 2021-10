Clamoroso in Norvegia, Bodo Glimt-Roma 6-1: i giallorossi crollano in Conference League

Risultato Bodo Glimt Roma 6-1 in Conference League, disfatta per la Roma di Mourinho in Norvegia. Ha del clamoroso la caduta della Roma in Conference League. I giallorossi son stati letteralmente travolti al gelo della Norvegia per 6-1. Un punteggio tennistico rifilatogli dai modesti avversari del Bodo Glimt.

Gli uomini di Jose Mourinho sono stati surclassati grazie ai gol di Botheim (2), Berg, Solbakken (2) e Pellegrino. Gol della bandiera per la Roma messo a segno da Carles Perez nel primo tempo.

Una sconfitta che potrebbe pesaremoltissimo a livello psicologico per i prossimi avversari del Napoli in campionato.

Bodo Roma tabellino

Marcatori: 8′ Bothei (B), 20′ Berg (B), 28′ Carles Perez (R), 53′ Botheim (B); 71′ Solbakken (B), 78′ Pellegrino (B), 81′ Solbakken (B)

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode (82′ Hoibraten), Bjorkan; Brunstad Fet (81′ Vetlesen), Berg, Naraden (90+2′ Hagen); Solbakken (87′ Koomson), Botheim, Pellegrino (87′ Mvuka). Allenatore: Kjetil Knutsen. A disposizione: Smits, Kvile, Konsgro, Hoibraten, Koomson, Moberg, Vetlesen, Hagen, Mvuka, Pernambuco, Nordas.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara (60′ Abraham), Darboe (46′ Cristante); Carles Perez, Villar (46′ Mkhitaryan), El Shaarawy (60′ Pellegrini); Mayoral (46′ Shomurodov). Allenatore: José Mourinho. A disposizione: Fuzato, Vina, Tripi, Mancini, Cristante, Bove, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Shomurodov, Abraham, Zalewski