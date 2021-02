Clamoroso in Lega Calcio, scontro fisico tra Preziosi e Campoccia e rissa sfiorata

Notizie Calcio - Altissima tensione quest'oggi in Lega Calcio con tanto di rissa sfiorata tra due protagonisti del calcio italiano. E' in corso un vertice per i fondi e i diritti tv. Ecco quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com:

Attimi di tensione fra il vice presidente dell'Udinese Campoccia e il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Tutto è scaturito durante la pausa pranzo per via della richiesta del patron rossoblù di chiarimenti sulla questione legata ai fondi di investimento, con il tema che oggi non era in agenda. Da lì la situazione è degenerata con i due che sono venuti a stretto contatto fisico, con tanto di spintoni.