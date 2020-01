Cinque anni senza Pino Daniele, quel Napul'è da brividi di Napoli-Juve dell'11 gennaio 2015! [VIDEO]

Cinque anni senza Pino Daniele, era il 4 gennaio 2015 quando il cantautore nato a Napoli ci lasciò. Un vuoto incolmabile nella cultura, musica e tradizione napoletana, uno di quegli artisti che resteranno nella memoria e nella quotidianità per sempre, con le sue canzoni senza tempo.

Pino Daniele

Indimenticabile nel cuore dei napoletani, in particolare dei tifosi, quel tributo che fu fatto al San Paolo, in onore di Pino Daniele, con i brividi addosso a chi quella notte era al tempio di Fuorigrotta: era l'11 gennaio 2015, pochi giorni dopo la sua morte, di scena al San Paolo c'è Napoli-Juventus. Tutte le musiche di Pino Daniele nel prepartita, cantate a squarciagola dalla gente della sua città, poi l'ingresso in campo che mette la pelle d'oca sulle note di Napul'è.

Clicca su play per guardare il video: