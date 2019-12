CIES - Italia, un paese per vecchi anche nel calcio: Juventus capolista, seguono Inter e Napoli

Studio del CIES che ha analizzato i cinque campionato maggiori con le squadre sempre presenti nella massima serie tra il periodo tra il 2010 e il 2019. Ecco quanto scritto.

L'ITALIA È UN PAESE PER VECCHI - Non è solo un sentito dire. Il Belpaese rimane saldamente al comando per l'età media dei calciatori impiegati dalle nove squadre sempre presenti nelle ultime dieci Serie A. La Juventus è capolista con 28,81 di media. Inter, Lazio e Napoli si contendono gli altri (ultimi) posti. Più in generale, guardando le undici squadre più vecchie ben sette sono nella nostra Serie A, dal Milan con 27.48 alla Juve, appunto. Restano fuori quindi Udinese e Fiorentina, decisamente più giovani.