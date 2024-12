Chiesa a caccia di gloria con il Liverpool: gioca e segna ma... con la selezione Under 21

Notizie calcio. Non sono giorni facili per Federico Chiesa, arrivato in estate al Liverpool ma ancora alle prese con un minutaggio pressochè inesistente. Nonostante il tecnico Slot lo abbia insignito del ruolo di vice-Salah, l'esterno ex Juventus (seguito anche dal Napoli) non è ancora tornato sui suoi standard.

Questa sera Federico Chiesa è sceso in campo con il Liverpool, anche se con la selezione Under 21. Il classe 1997 ha inoltre segnato la sua prima rete con i Reds, trovando il gol all'undicesimo minuto nel match di Premier League International Cup contro il Nordsjaelland. Una magra consolazione per Chiesa, che sta ancora cercando di trovare la sua dimensione a Liverpool.