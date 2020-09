Chiariello: "ADL ha messo alla gogna tutti i giornalisti! E' grave ciò che dice, non vuole investire sul settore giovanile"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Possibile che De Laurentiis spara cifre e nessuno contesta? 83 milioni di tifosi, da dove escono? Non ho mai pensato ci fossero 83 milioni di tifosi del Napoli. Immagino piuttosto che De Laurentiis debba documentare le cifre, prima di dire che fa tutto da solo. Fino ad oggi non ha fatto una radio del Napoli, una TV del Napoli. Ha confermato una cosa gravissima: non vuole fare il settore giovanile. Dimentica che di ragazzi ne creerebbe una quantità industriale, dando una mano al territorio e facendo business. Nessuno gli contesta nulla, ieri ha messo alla gogna tutti i giornalisti".