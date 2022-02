Chelsea campione del mondo per club: altro trofeo per l'ex azzurro Jorginho

Notizie calcio. Il Chelsea vince la sua prima Coppa del Mondo per Club FIFA. Alla squadra allenata da Thomas Tuchel sono necessari i tempi supplementari per aver ragione di un ottimo Palmeiras. Arriva dunque un altro trofeo per l'ex azzurro Jorginho.

Chelsea Jorginho

Chelsea campione del mondo per club

Sono i Blues a passare in vantaggio al 55’ con il gol di Lukaku, il secondo nella competizione). Sembra fatta, ma al 64’ su calcio di rigore Veiga pareggia i conti. Si va dunque ai tempi supplementari, dove Havertz, anche lui su penalty, porta in vantaggio i Blues. Tanto basta ai londinesi che portare a casa la prima coppa nella loro storia (nel 2012 persero la finale contro il Corinthians). Nel finale da segnalare anche un cartellino rosso rimediato da Luan per il Palmeiras.