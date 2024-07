Cheddira è tornato a Napoli! Allenamento personalizzato in vista di Dimaro | VIDEO

Ultime notizie. Terminate le bravi vacanze, Walid Cheddira è tornato a Napoli! L'attaccante marocchino di proprietà del Napoli - lo scorso anno in prestito al Frosinone - è pronto a conoscere Antonio Conte e con ogni probabilità sarà a Dimaro per il ritiro pre-campionato.

Intanto però Cheddira è già al lavoro per farsi trovare pronto e in questi giorni si sta allenando a Volla, in provincia di Napoli, con un team di personal trainer specializzati. Eccolo stanchissimo dopo la seduta di allenamento.