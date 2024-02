Ultime calcio - A San Siro l'Inter batte 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

L'Inter batte l'Atletico Madrid

I Colchoneros, imprecisi negli ultimi metri, spingolo ma non trovano il gol. Nella ripresa, dopo tre errori sotto porta, Marko Arnautovic trova l'1-0 decisivo che fa esplodere i tifosi di casa. La squadra di Inzaghi, dopo il cammino in campionato in testa alla classifica, prosegue la corsa anche in Champions League.