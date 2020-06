Champions ed Europa League, via libera ai 5 cambi: i dettagli

Ultime calcio - Tra le decisioni prese dal Comitato Esecutivo Uefa sulla ripartenza delle competizioni, ci sono anche alcune modifiche ai regolamenti delle competizioni per club per la stagione 2019/20:

“Le squadre saranno autorizzate a registrare tre nuovi giocatori nella loro lista A per il resto della stagione 2019/20, a condizione che tali giocatori fossero già stati registrati e idonei per il club dall’ultima deadline di registrazione (3 febbraio 2020 per UEFA Champions League e UEFA Europa League; 18 marzo 2020 per la UEFA Women’s Champions League). La lista A potrà contenere un massimo di 25 giocatori. Non sarà possibile per i club registrare giocatori appena ingaggiati”.