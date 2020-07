Champions, controlli inaspriti in Catalogna dopo la nuova ondata di contagi: Barcellona-Napoli in campo neutro?

Ultime calcio Napoli - Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, una nuova ondata di contagi da coronavirus ha costretto le autorità della Catalogna a inasprire le misure di sicurezza in tutta la regione. Ai cittadini è stato chiesto di restare a casa, evitando il più possibile le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali. E torna anche il divieto di assembramenti oltre le 10 persone, sia in luoghi pubblici che privati. A rischio la sfida degli ottavi di finale tra Barcellona e Napoli. Una situazione davvero difficile, a circa venti giorni dalla sfida del Camp Nou tra Barcellona e Napoli, che si giocherà l'8 agosto e sancirà la qualificata alla Final Eight di Champions League. Una partita che, a questo punto, potrebbe essere spostata in un luogo più sicuro, probabilmente a Lisbona.

