Cena di Natale SSC Napoli, discorso da brividi di Gennaro Gattuso: il tecnico ha spronato la squadra! [ESCLUSIVA]

Ultimissime Calcio Napoli - Durante la cena di Natale della SSC Napoli da D'Angelo Santa Caterina, c'è stato un momento da brividi targato Gennaro Gattuso. Come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il neo tecnico azzurro, microfono alla mano, ha parlato a tutti i memrbi della società, rivolgendosi in particolare ai propri calciatori. Parole di incoraggiamento ai ragazzi, chiarendo che il suo arrivo sulla panchina azzurra è da giustificare proprio perché crede nelle potenzialità della rosa partenopea che negli ultimi cinque anni ha fatto la storia della società. Conspevole che questo non sia di certo un buon periodo, Gattuso ha spronato i suoi a fare di meglio, ovviamente a testa alta, per uscire dal periodo buio. Riferimento anche allo stipendio: non è quello che importa all'allenatore, come già chiarito nella conferenza stampa di presentazione. L'allenatore azzurro si è rivolto anche alle mogli dei calciatori, chiedendo loro di non intromettersi nelle questioni lavorative dei mariti e di restare accanto ai calciatori anche nei momenti difficili.

Cena Napoli, il discorso di Gattuso

