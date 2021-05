Napoli Calcio - Niccolò Ceccarini ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Dato per certo l’addio di Gattuso e considerato che Spalletti ora è in pole position, c’è da monitorare la situazione di Fabian Ruiz, che di fronte ad un’offerta importante partirà. In Spagna il centrocampista ha molto mercato ma la sensazione è che in questo momento sia l’Atletico Madrid in vantaggio. A fine campionato i colchoneros potrebbero farsi avanti con decisione".