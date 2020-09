Ceccarini: "City e Psg ancora alla finestra ma Koulibaly ora può restare a Napoli"

Ultime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Koulibaly

"Si sta complicando la situazione relativa a Koulibaly. Il Manchester City resta semore fortemente interessato ma ancora non è in grado di soddisfare la richiesta del Napoli. Idem il Paris Saint Germain. E visto che mancano poco più di due settimane alla fine del mercato la sensazione è che alla fine il forte difensore senegalese possa anche rimanere in azzurro. Non è detto ma è un’opzione che va tenuta presente. Nel caso di permanenza il Napoli potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto a Koulibaly visto che la scadenza è a giugno 2023. Se invece il City riuscisse a presentare una proposta da 70 milioni ci sarebbe il via libera alla cessione e a quel punto il Napoli partirebbe all’assalto di Sokratis".