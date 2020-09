CdM - Vigorito si rammarica di essere tornato con De Laurentiis dopo l'assemblea di Lega, è in attesa del tampone

Napoli - Caso De Laurentiis-Coronavirus, il patron del Napoli si rammarica per le «inesattezze» che ascolta o legge sul suo «mercoledì di fuoco». Al momento il suo pensiero è rivolto in particolare al presidente del Benevento, Oreste Vigorito che con lui ha affrontato il viaggio di ritorno dall'assemblea. Vigorito era tornato a Napoli da Milano con l’area privato, accettando l’invito del patron del Napoli: è in isolamento nella sua residenza di Posillipo e aspetta i risultati del tampone effettuato ieri in mattinata. È sereno ma evidentemente ha vissuto una notte di preoccupazione e di ansia. Probabilmente si rammarica di non aver rispettato il suo programma di viaggio, ma in quel momento nessuno poteva sapere che il virus era così ravvicinato. Le polemiche degli altri presidenti di serie A non si placano, nonostante molti abbiano già avuto esito negativo al tampone. Nessuno pubblicamente compie l’atto di accusa ma il malcontento è generale. Chiesta l’apertura di un fascicolo alla procura federale per verificare il pieno rispetto delle norme di sicurezza durante l’assemblea di Lega e qualcuno già sussurra che De Laurentiis potrebbe essere deferito per comportamento incauto, avendo avvertito sintomi di malessere già prima di partire.