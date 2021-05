CdM - Osimhen porta al Napoli 50 milioni Champions! Un gol ogni 80 minuti, meglio di Cavani e Higuain

Napoli - La Champions League vale un patrimonio di circa 50 milioni di euro che più o meno è il flusso di cassa che il Napoli ha depositato al Lille per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano vuole portare il Napoli in Champions e ci sta riuscendo a suon di gol e assist. Infatti, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Osimhen a Napoli segna un gol ogni 80 minuti circa, numeri che nemmeno Cavani e Higuain avevano al Napoli al loro primo anno. Decisivo il suo infortunio nella fase realizzativa personale e della squadra. Ora è arrivato a quota 10 in Serie A.