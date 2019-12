CdM - Oggi doppia seduta d'allenamento, non capitava da agosto! Al Real Madrid litigò con Florentino perché la squadra non lavorava abbastanza

Ultimissime calcio Napoli- Il Napoli è in ritiro, come emerso dal confronto tra Ancelotti e i giocatori, ha la necessità di «sgobbare». Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Oggi addirittura doppia seduta, non accadeva da agosto, dalla settimana che portava alla trasferta di Firenze.

Nel libro «Il leader calmo» Ancelotti racconta di un attrito con Florentino Perez che lo criticava perché il suo Real Madrid non lavorava abbastanza. «Cercai di spiegargli che più che la quantità di training contava l’intensità, che mezz’ora di lavoro duro era da preferire a tre ore di allenamento blando», ha rivelato Ancelotti.