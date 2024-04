CdM - Manna è già operativo per il Napoli: contatto continuo con ADL-Chiavelli, spunta la prima trattativa!

Calciomercato Napoli - Manna è già al lavoro, con Chiavelli e De Laurentiis per il Napoli del futuro. Lo racconta l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno:

"L’obiettivo è non perdere l’Europa. Fuori dal centro sportivo di Castel Volturno, si lavora sul futuro pensando ai possibili rinforzi che può regalare il mercato. Manna è operativo, è in continuo contatto con De Laurentiis e Chiavelli per progettare il Napoli che verrà. L’interesse per Guido Rodriguez, centrocampista campione del mondo con l’Argentina in scadenza di contratto al Betis Siviglia, è concreto. L’entourage del giocatore ha ascoltato la proposta e si guarda intorno. Preferirebbe rimanere in Spagna ma Barcellona e Atletico Madrid al momento non si sono fatte avanti, piace anche alla Juventus ma il Napoli è sul pezzo".