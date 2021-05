Ultime notizie calcio Napoli - Non sembra essere scalfito dallo scorrere del tempo Edinson Cavani, che in questo finale di stagione sta trovando la via della rete con una frequenza impressionante. Il suo Manchester United è in campo proprio adesso contro il Fulham ed è avanti per 1-0 grazie ad un gol pazzesco proprio dell'ex Napoli, che da 40 metri ha beffato Areola con un tiro di precisione chirurgica.

Clicca sul video in allegato