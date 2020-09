Ultime calcio Napoli - Alla seduta pomeridiana di oggi, nel nono giorno di ritiro a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, non ha partecipato Adam Ounas. Il calciatore algerino è entrato sul terreno di gioco ma si è subito recato in panchina dove ha anche parlato un po' con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro. Probabile un problema fisico per lui che lo ha costretto a saltare l'allenamento.

Ounas