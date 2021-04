Caso Superlega, Repubblica: non è escluso che De Laurentiis esca allo scoperto dopo le riunioni ECA e Serie A! Retroscena sui posti per l'Italia

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scelto a caldo in silenzio, ma non è escluso che esca presto allo scoperto, dopo aver tirato le somme delle riunioni dell'Eca e della Lega Calcio previste in giornata. Lo scrive l'edizione online di Repubblica:

"Inizialmente i posti per l'Italia dovevano essere quattro e forse il padrone del Napoli non considera del tutto chiusa la partita. Di sicuro sarà difficile fare fuoco e fiamme contro la nascita della nuova competizione, visto che proprio lui era stato uno dei primi a lanciare la crociata contro Fifa e Uefa. È difficile dunque pensare che sia rimasto spiazzato completamente dalla clamorosa svolta delle ultime ore. Bisognerà dunque aspettare che De Laurentiis esca pubblicamente allo scoperto, per conoscere la sua reale posizione sulla vicenda"