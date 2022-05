Ultime calcio Napoli - Caso di razzismo nel campionato bulgaro, denunciato sui social dal difensore della Lokomotiv Plovdiv, Christian Gomis:

"Oggi contro Arda questo numero 5 “Petko Ganev” mi ha insultato con “scimmia”. La mia prima reazione è stata quella di andare dall'arbitro e lui ha detto "non è niente". Come è possibile ? Non importa di che colore siamo, questo genere di cose non ha posto qui e da nessuna parte!!", Kalidou Koulibaly ha retwittato il post scrivendo "No to Racism".