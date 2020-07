Ultime calcio Napoli - Massimo Caputi scrive su Twitter:

"Il Napoli batte il Sassuolo 2 a 0 ma il risultato non rispecchia l'andamento della partita. Il Sassuolo che si è visto annullare ben 4 gol dal Var per fuorigioco non meritava di perdere con un simile risultato"