Caos Lukaku, Inter stizzita dalle parole del belga: arriva la decisione

Serie A - Le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku via Instagram alla moglie di Dries Mertens hanno infastidito e non poco l'Inter. L'attaccante aveva denunciato che parte della squadra interista avrebbe accusato dei sintomi influenzali sospetti su gran parte della rosa. Lo stesso Lukaku ha prontamente chiesto scusa alla società. Dal quartiere generale della Pinetina fanno sapere che il giocatore non è stato multato poiché è un ragazzo sensibile, ancor più colpito dalla vicenda perché la madre è diabetica e dunque ad alto rischio in caso di contagio.