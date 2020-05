Ultime calcio - Fabio Cannavaro ha rivelato un inedito retroscena durante una diretta Instagram riguardante la Coppa del Mondo del 2006:

Cannavaro

“La coppa del Mondo 2006? Appena arrivati a Roma l’abbiamo rotta… La coppa che ti danno durante la premiazione e che si vede in tv è quella vera. Poi la FIFA per sicurezza ti dà una copia, ed è quella che abbiamo rotto a Roma. Coloro che non sono campioni, non possono neanche toccare la coppa, se non con i guanti bianchi”.