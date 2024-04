Cannabis legalizzata in Germania, l'esultanza dopo il gol diventa virale | VIDEO

Ultime calcio - Il Bayer Leverkusen continua a vincere e convincere, adesso manca veramente poco per la matematica vittoria dello scudetto di Germania in maniera clamorosa fermando il dominio del Bayern Monaco. Intanto, durante una delle ultime partite di campionato, Frimpong e Adli hanno esultato in modo simpatico facendo riferimento alla legge che è stata approvata a partire dal 1 aprile in Germania in merito alla legalizzazione della cannabis.