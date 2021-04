Canale 8, stasera l'analisi della sfida Champions Juventus-Napoli

Si torna a parlare di grande calcio a Canale 8. Stasera (ore 20,30), eccezionalmente di giovedì, sul canale 13 del digitale terrestre, andrà in onda “Ne parliamo il lunedì”. Silver Mele e i suoi ospiti analizzeranno la sfida Champions Juventus-Napoli. Il parterre sarà formato come sempre da Alfredo Pedullà, Francesco Montervino, Dario Marcolin, Carlo Alvino e Salvatore Caiazza. Al fianco di Silver Mele come sempre la bellissima Ilaria Mennozzo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio e per i tantissimi tifosi del Napoli. Ci saranno servizi, curiosità e anche notizie di calciomercato. Appuntamento, dunque, a stasera alle 20,30 su Canale 8.