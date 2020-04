Campionato finito in Belgio, la UEFA diffida le altre nazioni a seguire l'esempio: c'è il rischio sanzioni

Ultime notizie. Il Belgio è stata la prima nazione a decretare ufficialmente finito il campionato, cristallizzando la classifica e nominando il Brugge campione che si trovava in vetta. La scelta della Jupiler Pro League rischia di creare parecchie discussioni, soprattutto in merito alla partecipazioni alle Coppe Europee oltre a retrocessioni e promozioni: in tal senso c'è attesa per l'Assemblea del 15 aprile.

Intanto la decisione del Belgio non sembra essere andata giù alla UEFA e all'ECA, che con una lettera congiunta di Ceferin e Agnelli hanno diffidato le altre nazioni a seguire questo esempio: "La UEFA - si legge nel comunicato - si riserva il diritto di non ammettere i club a partecipare alle competizioni UEFA nel 2020-2021, in conformità con i regolamenti applicabili". La traduzione è presto servita: si rischiano sanzioni fino all'esclusione dalle prossime competizioni europee.