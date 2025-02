Dalle ore 16:53 del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. Alle ore 13:00 di oggi, 18 febbraio, sono stati rilevati in via preliminare 556 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3.

A comunicarlo ufficialmente è il sito dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.