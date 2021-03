Campania zona arancione, oggi la decisione! In calo i contagi nelle ultime settimane, Pasqua e Pasquetta in lockdown nazionale

Covid 19 - La Regione Campania quando cambia colore? Arrrivano aggiornamenti sulla Regione Campania che potrebbe diventare nuovamente in zona arancione a partire dal prossimo lunedì. Al momento sono in bilico le decisioni per le Regioni anche come Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Marche e Puglia che sono ancora rosse.

Campania zona arancione, le ultime notizie

Ordinanza Regione Campania oggi. C'è una speranza nelle ultime ore con la Campania che può tornare in zona arancione. Sono in calo i dati di contagio, nell’ultima settimana e per questo nella giornata di oggi ci sarà la decisione dopo il monitoraggio dell’ISS. Il Governo si riunirà e deciderà il futuro di varie regioni, tr cui anche quello delle Campania che resta in bilico. Lazio e Toscana al momento hanno avuto via libera per la zona arancione. Si attendono noivtà anche per la Campania. Nell'ultima settimana si è registrato un lieve decremento dei nuovi casi del -4,8%.

Campania zona arancione, De Luca

Ultime Coronavirus, Italia in lockdown a Pasqua e Pasquetta

Va ricordato che l'intera Italia sarà in zona rossa a Pasqua e Pasquetta (3,4 e 5 aprile). Lo prevede l'ultimo decreto legge approvato dall'esecutivo. Con l’eccezione del periodo pasquale (lockdown per tutti), dal 15 marzo al 6 aprile le regioni gialle sono di fatto “sospese”. Nel senso che anche nelle regioni gialle si appicanio le restrizioni stabilite per le zone arancioni (divieto di spostamento dal comune di residenza, bar e ristoranti chiusi). E la fascia rossa (negozi, bar, ristoranti e scuole chiuse) scatta automaticamente non solo nelle regioni con Rt sopra 1,25 ma anche in quelle dove l'incidenza dei contagi è superiore a 250 casi settimanli ogni 100.000 abitanti.