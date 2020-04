Cammaroto: "Sarà rivoluzione in attacco, il Napoli pensa a Kean in un maxi affare con l'Everton"

Ultime calcio Napoli - Scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine.com Emanuele Cammaroto:

"E' realmente plausibile uno scambio con l'Everton, che vuole Lozano, e chiede anche Allan. Il messicano ha praticamente chiuso la sua triste esperienza a Napoli, a meno di improbabili ribaltoni. ADL non vuole svalutare un giocatore acquistato per 38 milioni e fa bene. Maliziosamente si potrebbe dire che Ancelotti finalmente potrebbe far fare un colpo al Napoli portando in Premier il suo pupillo e, anzi si ragiona su un doppio colpo di mercato, visto che potrebbe esserci il trasferimento di Kean al Napoli. Due giocatori, ricordiamolo, entrambi gestiti da Raiola. Kean piace molto al Napoli, c'è qualche riserva sul lato caratteriale ma Gattuso ha dato l'ok. E' un'operazione alla ADL, parliamo di un ragazzo che ha 20 anni ed un grande potenziale, sul quale si può fare un'eventuale plusvalenza futura. Non c'è recompra nel contratto con l'Everton in favore della Juventus. Per Allan si discute con l'Everton, ad oggi non c'è intesa sulla valutazione del cartellino e si tratta di una trattativa non vincolata a Lozano e Kean. Davanti sarà rivoluzione totale per il Napoli: se ne andranno Llorente, Lozano, Callejon, Younes e a questo punto è segnato anche il futuro di Milik. Sul polacco la trattativa per il rinnovo è ad un binario morto e a Napoli non si strapperanno i capelli, è un ottimo giocatore, anche sfortunato, ma forse ha fatto il suo tempo in maglia azzurra. Non viene ritenuto incedibile ma ADL (e fa bene) non deroga sul cartellino: 50 milioni per cederlo, la Juve e altri non si illudano su eventuali sconti".