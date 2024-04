Monza-Napoli 2-4, a fine partita l'allenatore Francesco Calzona in mezzo ai tifosi napoletani! All'esterno dello U-Power Stadium di Monza, l'allenatore del Napoli è uscito per andare a salutare alcuni suoi parenti e ne ha approfittato per abbracciare la tifoseria napoletana oggi in trasferta a Monza.

Guarda il video esclusivo di CalcioNapoli24.