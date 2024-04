Calzona duro negli spogliatoi: "Non voglio vedere mai più il calcio inaccettabile del PT di Monza"

"Patti chiari, amicizia lunga", scrive l'edizione odierna di Repubblica che riporta il virgolettato di Francesco Calzona in merito alla prestazione di Monza-Napoli:

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del quotidiano svela:

"Non si tratta di un atto di accusa, perché tra Francesco Calzona e lo spogliatoio il rapporto è molto buono e nessuno conosce meglio del tecnico calabrese le difficoltà con cui i giocatori del Napoli hanno dovuto fare i conti nei mesi scorsi, durante le gestioni a dir poco sofferte di Rudi Garcia e Walter Mazzarri. Ma il tempo degli alibi è ampiamente scaduto e ora bisogna guardare avanti, cercando di salvare almeno la faccia nelle ultime sette partite del campionato. Ma la porta difesa da Meret non rimane imbattuta da gennaio e la squadra non è mai riuscita a vincere tre gare di fila dopo lo scudetto. Per questo serve un altro salto di qualità e va fatto subito, invertendo finalmente la tendenza.

Calzona lo sa e lo ha detto in maniera chiara ai suoi giocatori alla ripresa della preparazione a Castel Volturno. Non si vive di soli exploit, come quello contro il Sassuolo e poi con il Monza. Il Napoli deve spingere forte sull’acceleratore e non si può più permettere nemmeno di sfiorare il freno, costi quel che costi e mettendo nel conto il pericolo di deragliare. La ricetta del tecnico calabrese per pianificare la rivincita è molto semplice: correre di più, giocare in modo sempre più aggressivo e stroncare sul nascere le ripartenze degli avversari. «I tanti gol subìti non sono un problema solo della difesa, ma della squadra intera... » , è il messaggio ribadito a Di Lorenzo & compagni. Nell’intervallo di Monza sono volate parole forti e la successiva reazione della squadra fa ben sperare".