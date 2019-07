Calendario SSC Napoli 2019-20: tutte le date di campionato e Coppa Italia degli azzurri

Notizie Calcio Napoli - Il prossimo campionato di Serie A comincerà domenica 25 agosto. Lo ha stabilito la Lega Calcio che ha reso note le date della stagione agonisica 2019/20. L'ultima giornata si disputerà domenica 24 maggio 2020.

Il campionato avrà 4 soste per gli impegni della Nazionale (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo). Sosta di fine anno il 29 dicembre e si tornerà in campo il 5 gennaio. La Coppa Italia prenderà il via il 4 agosto col primo turno eliminatorio. Il Napoli, testa di serie, entrerà nella competizione agli ottavi di finale che si disputeranno il 15 e il 22 gennaio 2020. La finale è in programma il 13 maggio 2020