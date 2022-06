Calendario Serie A 2022/23, il Napoli chiederà di giocare la prima in trasferta: il motivo | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Il Napoli è già al lavoro per programmare la prossima stagione calcistica. Non solo calciomercato per il club di Aurelio De Laurentiis che, oltre ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, vuole arrivare già pronto all'inizio della prossima Serie A 2022/23.

Calendario Napoli Serie A 2022 23

Calendario Napoli 2022/23, richiesta alla Lega

La prossima stagione sarà del tutto eccezionale vista la presenza del Mondiale in Qatar a dicembre. Per questo motivo il campionato di Serie A partirà molto in anticipo giocando la prima giornata 2022/23 già il 14 agosto. Come raccolto da CalcioNapoli24.it, il club di De Laurentiis richiederà alla Lega di giocare la prima partita in trasferta.

Il motivo è presto detto: allo stadio Maradona sono in corso alcuni lavori di riammodernamento, che dovrebbero terminare non prima dell'inizio della stagione. Il club azzurro ha dunque avanzato richiesta di poter giocare la prima partita lontana dallo stadio di Fuorigrotta, esordendo in casa la settimana successiva (il 21 agosto).

Serie A, date campionato 22/23

Come detto si comincia il weekend del 14 agosto con la prima di campionato, poi entro la fine del mese si giocheranno altre tre giornate (21, 28 e il turno infrasettimanale del 31). Seguiranno altri 3 turni (4, 11 e 18 settembre) e ci si fermerà per un’ulteriore sosta per le Nazionali, tra il 19 e il 27 settembre.

Si ripartirà ad ottobre con 5 turni di campionato (tutti nei week end: 2, 9, 16, 23 e 30) e poi a novembre: il 6, l’infrasettimanale del 9 e il 13, dopo il quale la Serie A avrà una pausa di 52 giorni per il Mondiale ed i calciatori impegnati torneranno nei propri club dopo le Vacanze di Natale. Dopo il Mondiale si ripartirà il 4 gennaio con la 16esimsa giornata di campionato, poi subito nel weekend dell’8 gennaio. Saranno 5 le giornate di Serie A in questo mese: oltre a quella del 4 e dell’8, le 20 squadre scenderanno in campo il 15, il 22 ed il 29.

A febbraio le giornate saranno quattro, tutte nei weekend (5, 12, 19, 26 febbraio). A marzo tre impegni (5, 12 e 19 marzo), poi tra il 20 ed il 28 marzo, dopo l’ottava giornata di ritorno, ci sarà una pausa per le nazionali. Per concludere il campionato si giocherà poi tutti i weekend di aprile e maggio, quando si giocherà anche il turno infrasettimanale del 3 maggio valido per la quattordicesima di ritorno. La stagione terminerà poi domenica 4 giugno.