Calendario Napoli, le ultime 5 trasferte della stagione: ecco le avversarie

Calendario Napoli: resteranno le ultimissime 10 dopo Napoli-Torino dell'8 marzo. Cinque partite allo stadio Maradona, cinque in esterna. Se da una parte sarà fondamentale ottenere punti in casa davanti al proprio pubblico, dall'altra sarà vitale anche portare quanti più punti possibile in trasferta per il sogno di una rimonta Champions magari attraverso anche un 5° posto che potrebbe bastare a fine stagione grazie al nuovo format della massima competizione europea.

Calendario Napoli, le ultime trasferte della stagione 2023/24

Ma quali saranno le ultime 5 giornate lontane da Fuorigrotta? Se in casa arriveranno - tra le altre - Atalanta, Roma e Bologna per un triplice scontro diretto, quali saranno le avversarie in esterna? Una domanda che i tifosi si pongono anche per capire i margini per poter accompagnare i propri idoli in queste battute finali, perché nonstante un'annata tormentata il sostegno non è mai mancato nemmeno a chilometri di distanza da Napoli.

29a giornata: Inter-Napoli - 17 marzo

- 17 marzo 31a giornata: Monza-Napoli - 7 aprile

- 7 aprile 33a giornata: Empoli-Napoli - 21 aprile

- 21 aprile 35a giornata: Udinese-Napoli - 5 maggio

- 5 maggio 37a giornata: Fiorentina-Napoli - 19 maggio

Calendario Napoli ultime 10 giornate Serie A 2023/24

29a giornata: Inter-Napoli - 17 marzo

30a giornata: Napoli-Atalanta - 30 marzo

31a giornata: Monza-Napoli- 7 aprile

32a giornata: Napoli-Frosinone - 14 aprile

33a giornata: Empoli-Napoli- 21 aprile

34a giornata: Napoli-Roma - 28 aprile

35a giornata: Udinese-Napoli - 5 maggio

36a giornata: Napoli-Bologna - 12 maggio

37a giornata: Fiorentina-Napoli - 19 maggio

38a giornata: Napoli-Lecce - 26 maggio

Un percorso non semplicissimo in senso assoluto, ma potenzialmente alla portata del Napoli soprattutto dopo i segnali di ripresa con Francesco Calzona. Se basterà per tornare nella massima competizione europea, è tutto da vedere. Ai posteri l'ardua sentenza.